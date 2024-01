Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 7,30 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 7,30 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,19 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,21 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 548.363 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 52,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 10,78 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,34 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

