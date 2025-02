Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Montagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 6,81 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 6,81 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,82 EUR zu. Bei 6,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.095.434 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 20,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,242 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Am 25.10.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Lufthansa dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,867 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück

Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt nachmittags im Plus