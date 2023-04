Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,58 EUR

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 9,61 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 9,66 EUR. Bei 9,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 880.001 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 13,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 80,80 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 EUR an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

