Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag gefragt

Um 15:51 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 9,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 2.114.296 Stück.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Beim Umsatz wurden 7.017,00 EUR gegenüber 5.363,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Lufthansa-Aktie etwas schwächer: Lufthansa plant Schaffung Tausender neuer Stellen

Lufthansa-Aktie höher: Innerdeutsche Flüge wegen drohendem Warnstreik stark gebucht - Verhandlungen zum Einstieg bei Ita Airways sind nicht zum Ende gekommen

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa will Bordspeisen last minute verkaufen - Zusätzlichen Einnahmen & Nachhaltigkeitseffekt

