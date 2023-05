Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,41 EUR

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 9,28 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,25 EUR. Mit einem Wert von 9,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.377 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,32 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 42,72 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 EUR gegenüber -0,49 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.017,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.363,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,23 EUR je Lufthansa-Aktie.

Lufthansa-Aktie etwas schwächer: Lufthansa plant Schaffung Tausender neuer Stellen

Lufthansa-Aktie höher: Innerdeutsche Flüge wegen drohendem Warnstreik stark gebucht - Verhandlungen zum Einstieg bei Ita Airways sind nicht zum Ende gekommen

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa will Bordspeisen last minute verkaufen - Zusätzlichen Einnahmen & Nachhaltigkeitseffekt

