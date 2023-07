Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag billiger

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 8,77 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 8,77 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,74 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 130.283 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 21,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 5,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 37,51 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,85 EUR.

Lufthansa ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.017,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.363,00 EUR umgesetzt.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

