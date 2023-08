Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 8,55 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 8,55 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,55 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,65 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.271.311 Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 30,56 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,48 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 35,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,84 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 01.08.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent auf 9.389,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

