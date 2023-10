Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 7,10 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 7,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.506.996 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,43 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 9,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,66 EUR an.

Am 03.08.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 vorlegen. Am 29.10.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

