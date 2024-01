Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 7,32 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 7,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.346.896 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 52,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,34 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.275,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.068,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie.

