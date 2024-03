Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,83 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,93 EUR. Bei 6,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.883.819 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 53,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Abschläge von 4,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,302 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,14 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,68 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,46 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

