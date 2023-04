Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,74 EUR

0,86% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 9,76 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.657.300 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 12,58 Prozent wieder erreichen. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 83,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,69 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 27.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Lufthansa.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gesucht: S&P erhöht Rating

Delta Air Lines-Aktie fällt an der NYSE zurück: Delta Air Lines vermeldet optimistischen Geschäftsausblick

Lufthansa-Aktie sinkt kräftig: Bernstein Research bleibt skeptisch - "Underperform"-Rating beibehalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images