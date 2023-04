Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Dienstagvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,75 EUR

Um 09:07 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,73 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 237.172 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 83,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,69 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.05.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,54 EUR im Jahr 2025 aus.

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gesucht: S&P erhöht Rating

Delta Air Lines-Aktie fällt an der NYSE zurück: Delta Air Lines vermeldet optimistischen Geschäftsausblick

Lufthansa-Aktie sinkt kräftig: Bernstein Research bleibt skeptisch - "Underperform"-Rating beibehalten

