Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 9,74 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 9,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.738.059 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 12,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 11,11 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 7.017,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.363,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je Lufthansa-Aktie.

Lufthansa-Aktie etwas schwächer: Lufthansa plant Schaffung Tausender neuer Stellen

Lufthansa-Aktie höher: Innerdeutsche Flüge wegen drohendem Warnstreik stark gebucht - Verhandlungen zum Einstieg bei Ita Airways sind nicht zum Ende gekommen

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa will Bordspeisen last minute verkaufen - Zusätzlichen Einnahmen & Nachhaltigkeitseffekt

