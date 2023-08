Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 8,43 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,3 Prozent auf 8,43 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 8,36 EUR. Bei 8,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 997.826 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,38 Prozent. Bei einem Wert von 5,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 53,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 11,84 EUR angegeben.

Am 01.08.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.389,00 EUR – ein Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8.462,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Lufthansa-Investment verdient

Lufthansa-Aktie verliert dennoch: Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings rechnet nicht mit Konsumflaute - Gewinn erwartet

Lufthansa-Aktie steigt: Lufthansa-Piloten akzeptieren neuen Tarifvertrag