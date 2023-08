Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag im Minusbereich

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 8,44 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 8,44 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125.272 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,06 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 01.08.2023. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent auf 9.389,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Lufthansa dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

