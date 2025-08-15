Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag in Rot

Kurs der Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 8,23 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 8,23 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,20 EUR. Mit einem Wert von 8,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 940.918 Stück.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 32,86 Prozent Luft nach unten.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,297 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,17 EUR aus.

Am 31.07.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,13 EUR im Jahr 2025 aus.

