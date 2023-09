Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Lufthansa

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 8,01 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 8,01 EUR ab. Bei 8,00 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,05 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 650.707 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (5,48 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,56 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,78 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.389,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.462,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

