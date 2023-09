Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 8,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 8,00 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,97 EUR ein. Bei 8,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.237.942 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von 39,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 5,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,47 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,78 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwacher Handel: MDAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell