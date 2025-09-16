Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Nachmittag

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 7,48 EUR nach.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 7,48 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,46 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.147.688 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 12,14 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 5,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,13 Prozent.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,301 EUR je Lufthansa-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,21 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächer: Gespräche mit Gewerkschaft Ufo über Gesamtlösung gescheitert - Neuer AR-Chef

Lufthansa-Aktie im Minus: Chef der Tochter Swiss schließt Kündigungen nicht aus

Lufthansa-Aktie tendiert abwärts: Pilotenstreik scheint unvermeidbar