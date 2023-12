Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 8,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 8,01 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.212.138 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,40 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 22,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,36 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Abschläge

Lufthansa-Aktie etwas leichter: Lufthansa Group trennt sich von A320-Maschinen - Leasing begonnen