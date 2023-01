Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Mittag nach

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 9,23 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.908.772 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2023 bei 9,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 75,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,20 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,707 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

