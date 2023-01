Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 9,38 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,19 EUR. Bisher wurden heute 5.553.885 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,39 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2023. Gewinne von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,25 EUR am 07.03.2022. Mit Abgaben von 78,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,20 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.068,00 EUR – ein Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 5.207,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,707 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

