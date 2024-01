Lufthansa Aktie News: Lufthansa behauptet sich am Mittag

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Lufthansa-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,31 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 7,31 EUR. Bei 7,41 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 792.240 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (6,51 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 10,93 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,34 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 EUR je Aktie.

