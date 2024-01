Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 7,23 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 7,23 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,22 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.339.412 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,31 Prozent. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Abschläge von 9,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,34 EUR.

Am 02.11.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

