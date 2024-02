Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 7,32 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,32 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,30 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.485 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. 52,56 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 10,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,231 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,33 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.275,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

