Lufthansa Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochnachmittag aus Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 6,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,2 Prozent auf 6,35 EUR. Bei 6,35 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 6,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.669.199 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,20 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,36 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 25.10.2024. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,867 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

