Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,78 EUR

0,83% Charts

News

Analysen

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 9,79 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 9,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.499.966 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,25 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 84,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,69 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gesucht: S&P erhöht Rating

Delta Air Lines-Aktie fällt an der NYSE zurück: Delta Air Lines vermeldet optimistischen Geschäftsausblick

Lufthansa-Aktie sinkt kräftig: Bernstein Research bleibt skeptisch - "Underperform"-Rating beibehalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com