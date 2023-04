Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Nachmittag an

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,80 EUR

1,03% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 9,85 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.337.918 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 11,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,36 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,69 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,36 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 25.04.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gesucht: S&P erhöht Rating

Delta Air Lines-Aktie fällt an der NYSE zurück: Delta Air Lines vermeldet optimistischen Geschäftsausblick

Lufthansa-Aktie sinkt kräftig: Bernstein Research bleibt skeptisch - "Underperform"-Rating beibehalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images