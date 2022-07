Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 19.07.2022 12:22:00 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.146.053 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,92 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Gewinne von 22,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 17,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.560,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,054 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

