Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 8,82 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 8,82 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.121.892 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 26,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,48 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,91 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,74 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 03.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent auf 7.017,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Lufthansa-Aktie.

