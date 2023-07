Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Mittwochnachmittag

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 8,80 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,87 EUR zu. Bei 8,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.656.793 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 21,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 60,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,74 EUR aus.

Am 03.05.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.017,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 5.363,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Lufthansa-Aktie.

