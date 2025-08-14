Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag fester

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 8,33 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 958.346 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 0,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 33,69 Prozent sinken.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,297 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie zieht an: Airline bringt historische Flugzeuge an den Hauptsitz

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren abgeworfen

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec