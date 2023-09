Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 8,01 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 8,01 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 8,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 921.351 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 28,21 Prozent niedriger. Bei 5,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,61 EUR an.

Lufthansa veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Am 31.10.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

