Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 8,06 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 8,06 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,07 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.337.034 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 38,44 Prozent zulegen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,36 EUR an.

Am 02.11.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.275,00 EUR – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus

Lufthansa-Aktie im Minus: Lufthansa fordert offenbar nahezu Millionenbetrag von Klima-Aktivisten

Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell