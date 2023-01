Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Nachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 9,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.262.571 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2023 bei 9,63 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 82,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,20 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,707 EUR fest.

