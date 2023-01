Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Vormittag positiv

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 9,52 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 836.739 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2023 bei 9,54 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 0,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 81,30 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,20 EUR aus.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Lufthansa die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,707 EUR je Aktie belaufen.

