Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 7,34 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,34 EUR. Bei 7,37 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,29 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 912.489 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,231 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,33 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: MDAX verliert

Lufthansa-Aktie leichter: ver.di ruft Lufthansa-Bodenpersonal ab Dienstag zu neuem Warnstreik auf