Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Donnerstagmittag Boden gut

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 6,51 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,9 Prozent auf 6,51 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,42 EUR. Bisher wurden heute 2.189.842 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 7,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 16,27 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 20,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,36 EUR.

Am 25.10.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 präsentieren. Am 26.02.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,867 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

