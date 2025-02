Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 6,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 6,44 EUR. Bei 6,47 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 263.614 Lufthansa-Aktien.

Bei 7,57 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 15,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,242 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,36 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 25.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,867 EUR im Jahr 2024 aus.

