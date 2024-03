Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag behauptet

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,85 EUR. Bei 6,75 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.702.763 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 10,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 4,71 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,301 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,14 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,68 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt schlussendlich im Plus

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag