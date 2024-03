Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 6,80 EUR abwärts.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,49 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,301 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 9,14 EUR angegeben.

Am 07.03.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.741,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

