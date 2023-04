Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,86 EUR

0,35% Charts

News

Analysen

Das Papier von Lufthansa legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 9,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 9,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 111.686 Stück.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,71 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 85,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,69 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.068,00 EUR im Vergleich zu 5.207,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie fester: ITA-Chairman erwartet baldige Bekanntgabe von Deal

Lufthansa-Aktie gesucht: S&P erhöht Rating

Delta Air Lines-Aktie fällt an der NYSE zurück: Delta Air Lines vermeldet optimistischen Geschäftsausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com