Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Montagvormittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 6,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 6,70 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,68 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.611 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 9,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,15 Prozent. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 6,00 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,278 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,23 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 7,39 Mrd. EUR gegenüber 7,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

