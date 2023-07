Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittag ins Plus

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 8,88 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 8,88 EUR zu. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 8,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 844.697 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 5,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,74 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 03.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.017,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.363,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Lufthansa die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Aktie aus.

