Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 8,83 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,88 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,83 EUR. Bisher wurden via XETRA 139.239 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,48 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,74 EUR.

Am 03.05.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.017,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Erste Schätzungen: Lufthansa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reibungsloser Ferienverkehr an Flughäfen - Streiks in Italien

Lufthansa, IGA, American Airlines & Co.: Angehobener Delta-Ausblick hebt Fluggesellschaften auf grünes Terrain