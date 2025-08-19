Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 8,24 EUR.
Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 8,24 EUR ab. Bei 8,24 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.276.736 Lufthansa-Aktien umgesetzt.
Am 19.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,37 EUR an. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,297 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,17 EUR angegeben.
Am 31.07.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa.
Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
