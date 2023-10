Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 6,64 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 6,64 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.441.353 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 2,41 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,41 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

