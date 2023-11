Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Lufthansa im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 7,98 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 7,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.414.157 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,86 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

