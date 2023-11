Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 8,01 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 8,01 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,08 EUR. Bei 8,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 223.795 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 39,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,69 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,86 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

