Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:07 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 9,66 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 9,77 EUR. Mit einem Wert von 9,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.403.175 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 9,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 84,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.207,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,747 EUR je Aktie aus.

